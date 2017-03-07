Wushucularımızdan madalyalara ambargo

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen şampiyona Sanda, Qinda ve Taolu kategorilerinde yapıldı.
Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcular kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda 2 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.
Dereceler:
Sanda
70 kg Savaş Bekar 1. birinci
80 kg Yavuz Selim Kazancı 1.birinci
60 kg Yasin Burhan Arar 3.üçüncü
65 kg Fatma Kurt 2.ikinci
552 kg Kezban Kutlu 2.ikinci
56 kg Gülüstan Turan 3.üçüncü
56 kg Galip Erçetin 3.üçüncü
Qinda
48 kg İbrahim Dağdelen 3.üçüncü
56 kg Buket Kaya 3.üçüncü
60 kg İlayda Kasal 3.üçüncü
Tao
Zehra Yılmaz 2.ikinci
Mustafa Türker 3.üçüncü
Haber: Bünyamin GÜLTEKİN
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen şampiyona Sanda, Qinda ve Taolu kategorilerinde yapıldı.