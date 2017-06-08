Yabancı sporcular Erciyes’ten vazgeçemiyor

Özel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına alternatif imkânlar sunan Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sadece kış sporlarının değil dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği sportif bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. 2 bin 200 metrede farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan bisiklet parkurları da profesyonel bisiklet sporcuları için Erciyes’i cazip kılıyor.





Geçtiğimiz haftalarda yüksek irtifa bisiklet kampları için Erciyes A.Ş. organizasyonuyla şehrimize gelen ve bisiklet sporu için Erciyes’te incelemelerde bulunan Beyaz Rusya, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika gibi ülkelerin bisiklet federasyon başkanları ilk sporcularını göndermeye başladılar. İtalya’nın Lensworld-Kuota Ladies takımının bisiklet sporcusu Tania Riabchenko ve Ukrayna Bisiklet Milli Takım sporcusu Sergey Kozachenko yüksek irtifa bisiklet kampları İçin Erciyes’e geldi. Çalışmalarına start veren sporcular sıkı bir antrenman ile günde 70 kilometre pedal çeviriyor. Dünya’daki önemli yarışlara katılacak olan sporcular 20 gün boyunca Erciyes’te kamp yapacak. Erciyes’e yüksek irtifa bisiklet kampları için önümüzdeki günlerde Avrupa’dan farklı ülkelerin bisiklet takımları gelmeye devam edecek.







Erciyes’in bisiklet sporunun merkezi olma hedefine adım adım yaklaştıklarını söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı,” dağ bisikleti tutkunları için bir merkez haline gelen Erciyes, profesyonel bisiklet sporcularının yüksek irtifa antrenmanları yapması için de en iyi imkânlara sahip. Geçtiğimiz ay tanıtım için çağırdığımız çeşitli ülkelerin Bisiklet Federasyonları Erciyes’e kamp için tam not verdiler ve sporcularını hemen kampa göndermeye başladılar. Önümüzdeki dönem Kayseri şehir merkezinde ve şehirlerarası yol güzergâhında dünyanın muhtelif ülkelerinden gelmiş profesyonel bisiklet sporcularını antrenman yaparken çokça göreceğiz. Bütün çaba ve gayretimiz Erciyes’i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi olarak dört mevsim şehrimizin ve ülkemizin hizmetinde tutmak. Bu hedeflere her geçen yıl daha da yaklaştığımızı hem biz hem de şehrimiz çok yoğun fark ediyor” dedi.

Kurum Haberi

