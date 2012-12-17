Yan Hakem Hastaneye Kaldırıldı

Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Stadı’nda Hacılar Erciyesspor’un 1-0 önde olduğu karşılaşmada orta hakem maçın sonlarına doğru kaleci Deniz Ülker ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemin verdiği karar sonrasında Talasgücü Belediyespor’un kullandığı serbest vuruşta top direk ile kale çizgisi arasında kalırken, yan hakem Ahmet Ulu topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek orta sahaya doğru koştu. Tam bu sırada kırmızı kartla oyun dışında kalan kaleci Deniz Ülker, yan hakem Ahmet Ulu’yu attığı tekme ile yere serdi.

Olay sonrasında Argıncık stadı karışırken, hakeme ilk müdahale statta görev alan 112 ekipleri tarafından yapıldı. Çıkan arbedede polis ekipleri kaleci Deniz Ülker’i gözaltına alırken, hakem Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Statta çıkan arbede, takviye polis ekiplerinin gelmesi ile yatıştırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (İHA)

