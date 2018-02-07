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YARI FİNAL AŞKINA!

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ikinci maçında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, rakibini saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

YARI FİNAL AŞKINA!
Kayserispor Kadir Has Stadı’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında tur arıyor. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar şartlar ne olursa olsun turu geçeceğine inanıyor.
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan temsilcimiz bu akşam saat 18.00’da oynanacak mücadelenin saatini beklemeye koyuldu. Maçın hakemi Halis Özkahya. Mücadelenin bilet fiyatları ise 10-30 TL arasında değişiyor.
Başkan Bedir’den destek çağrısı
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, “Bu akşam saat 18:00'da Kadir Has stadında Akhisarspor ile deplasmanda 1-0 yenildiğimiz maçın rövanşını oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkabilmek için deplasmanda almış olduğumuz tek farklı yenilgiyi telafi etmek ve kendi evimizde  büyük taraftarımızın da  desteği ile  tur için yeterli skoru bulmak zorundayız. Maç günü ve saati ile birlikte, ilk maçtaki sonuçta dezavantajımız gibi gözükse de,   takımımızın gücü  ve  taraftarımızın yoğun desteği ile Kayserisporumuzun tur atlayacağına yürekten inanıyoruz.. 90 dakika veya duruma göre 120 dakika takımı ile tek yürek olacak taraftarımızın bugün ki maçta belirleyici unsur olacağını düşünüyoruz. “
Kpa maçından sonra,  Pazar günü Sivasspor ile Lig maçına çıkacaklarını hatırlatan Başkan Bedir, “Süper Lig’de deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan Kayserisporumuzun kendi evinde de en çok puan toplayan takımlar  klasmanını geçmesi  ve ligdeki sıralamamızı direkt etkileyecek olan bu maçı galibiyetle kapatması için büyük taraftarımızın devreye girmesi gerekmektedir.  En son Osmanlıspor'u  deplasmanda  yenerek sıralamada avantaj yakalayan takımımızın bu durumunu sürdürmesi veya daha yukarılara çıkabilmesi için kendi evindeki maçları da mutlaka kazanması gerekmektedir.” diye konuştu.
Haber: Tunahan Kaya 
 
 
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ali 1 ay önce

tebrikler tunahan bey si̇zden kayserisporumuz ile alakalı güzel haberler bekliyoruz

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