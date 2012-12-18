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Yarışmacıların Zor Anları

Kayseri’de düzenlenen okullar arası Büyük Atatürk Koşusu'nda çamurlu parkurda yere düşüp yarışmayı kaybeden öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yarışmacıların Zor Anları
Kadir Has Spor Kompleksi'nin bulunduğu alanın yan tarafındaki çamurlu parkurda düzenlenen yarışmaya 8 kategoride 1993-2002 doğumlu öğrenciler katıldı. Soğuk havada gerçekleştirilen koşunun startı verildikten sonra kalabalıkta düşüp üstü başı çamur içinde kalan öğrenciler gözyaşlarını tutamazken, ağlayan öğrencileri arkadaşları sakinleştirdi.
Start verilmesinin ardından kalabalıkta düşüp ezilme tehlikesi geçiren 7. sınıf öğrencisi Tayyibe Nur Taştan, “Koşu sırasında yan gruptaki öğrenciler çelme taktı. Yoksa benim altın madalyalarım vardı. Koşuda düştüğüm için üzülmedim ama yarışı kaybettiğim için üzüldüm” diye konuştu.
Çamurlu parkuru tamamlayamayan bazı öğrenciler ise ambulans yardımı ile bitiş çizgisine ulaşabildi.
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