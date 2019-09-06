Yarışmanın Develi Etabı Tamamlandı

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışması’nda 1. Sakarya Belediyesi Bisiklet Takımı sporcularından Onur Balkan, 2. Slovakya takımından Patrik Tybor, 3. ise Stanirlov Bazhkov oldu. İlçe Protokolü yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve hediye takdiminde bulundu.



Uluslararası Yol Bisiklet Yarışması’nda 1. olan Onur Balkan, "Takım olarak burada kamp yapıyorduk. Yolları biliyoruz yani antrenman yaptığımız yollar, bu yüzden avantajlıydık, takımımız iyi çalıştı benim için ve Ahmet abi için. Ondan sonra kaçış grubu oluşturduk ve sonuca gittik. Son bölümde artık her şey benim üzerimdeydi. Bende bana düşen görevi en iyi şekilde yapmayı başardım. O yüzden takım arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Yollar çok bozuk, köy yollarında o yüzden baya sıkıntılar çektik ama iyiydi yine. Takım olarak iyi iş çıkardığımıza inanıyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.



Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Luzumlar, "Kayserimizde ilk defa uluslararası bisiklet yol yarışı yapıyoruz. Burada uluslararası yapıldığı için 12 ülkeden yaklaşık 102 sporcunun katıldığı, uluslararası bir yarışın ilk ayağı Develi ilçesinde 145 kmlik bir yarış yapıldı. Sonucunda bir Türk sporcumuz Onur Balkan kazandı Salcona Sakarya'dan. Bu bizi onurlandı. Burada emeği geçen Kayseri Valiliği’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne, Develi Belediyesi’ne, Jandarma Komutanlıklarına, Emniyet Müdürlüklerine, Sağlık Müdürlüklerine ve emeği geçen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develimizde böyle güzel bir organizasyonun yapılması bizi de çok gururlandırdı ve renklilik kattı. Bu organizasyonla dünyanın dört bir tarafından gelerek ilçemizi ziyaret eden misafirlerimiz hepinizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum Develimize hoş geldiniz. Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunun da Türkiye’de önemli bir merkezi haline gelen Erciyesimizin hemen yanı başında bulunan Develimiz de doğal güzellik ve imkanlarıyla doğa sporlarına ev sahipliği her geçen gün artmaktadır. Tarihi turistik yerlere yakınlığıyla bisiklet tutkunlarının perçin ettiği ilçemizi böyle uluslararası bir organizasyonla buluşturan Türkiye Bisiklet Federasyonumuz başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Erciyes A.Ş’ye, Oran Kalkınma Ajansı’na ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Trafik sorunlarına önemli bir alternatif olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için bu ve benzeri organizasyonlarla çok önemli bir farkındalık oluşturulmaktadır. Spor tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçemizi uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı yakaladığımızdan dolayı çok memnunum. Bu etkinliğin sizlerin vesilesiyle ilçemizde, ülkemizde ve tüm dünya da tabiat dostu bisikletin kullanımını teşvik etmesini temenni ediyor bugün Develi parkurunda pedal çeviren ter döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah yarışların bundan sonraki etaplarında da sağlık ve mutlu şekilde hiçbir aksaklı yaşanmadan tamamlanmasını diliyorum tekrar hoş geldiniz şerefler verdiniz" diye konuştu.



Develi Kaymakamı Murat Duru^, "9 Ülkeden katılan misafirlerimiz İlçemize hoş geldiniz. Bisiklet festivalinin ilçemizde yapılmasında ev sahipliği yaptığımızdan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu güzel yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.