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YENGE HANIM KAYSERi’Yi BEĞENMEMiŞ

Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'un teklifine sıcak baktığı ancak tecrübeli futbolcunun eşinin Kayseri'de yaşamak istemediği ortaya çıktı.

YENGE HANIM KAYSERi’Yi BEĞENMEMiŞ

Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'nun futbol hayatını nerede sürdüreceği belirsizliğini koruyor.
Şu an tatilde olan tecrübeli futbolcuyu isteyen iki kulüp var.

KAYSERİSPOR VE GÖZTEPE İSTİYOR

Kayserispor ve Göztepe'nin Sabri'yi transfer etmek istediği, 33 yaşındaki futbolcunun henüz kararını vermediği öğrenildi.

EŞİ KAYSERİ'YE GİTMEK İSTEMİYOR

Sabri'nin Kayserispor'a sıcak baktığı ancak Yağmur Sarıoğlu'nun Kayseri'de yaşamak istemediği, yönetimin eşini ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Yağmur Sarıoğlu'nun fikrini değiştirmesi durumunda Sabri'nin birkaç gün içerisinde Kayserispor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Kaynak: Kralspor
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KayserisporSABRİ
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Garserili 1 hafta önce

Nasil begensin gece kulubu yok bar yok eylence merkezleri yok nerede icip dahitacaklar

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ahmet 7 gün önce

booo gorüyuggu hasbıyı

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