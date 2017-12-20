"Yeni Malatyaspor maçı sezon hedefine koyacağımız maçtır"

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Malatyaspor maçını sezon hedefine koyduklarını kaydeden Bedir, “Bu maçtan alacağımız 3 puan, bir takım yeni çalışmaları da beraberinde getirecek. Biz sezon başında 25 puan parolası ile yola çıktık. Sebebi şuydu; Süper Lig’deki bir takımın lige başlarken önünde 3 tane hedefi olur. Bunlar ligde kalmak, mümkünse Avrupa kupalarına gitmek veya mümkünse şampiyon olmak. Biz 25 puanı isterken öncelikle ayağımızı sağlam yere basalım ve birinci hedefi öncelikle tutturalım istedik. Çocuklar barajı da geçerek şu anda 30 puana geldiler. Malatyaspor maçında da alacağımız 3 puanla bunu 33 yaparız diye umut ediyoruz. Yaparsak, bizim birinci hedefle ilgili çok büyük değişiklikler olmazsa hiçbir problemimiz kalmamış olur. Ondan sonra da önümüzde 2 hedef olur. Bir tanesi ilk 5, ondan sonrası da daha yukarılar. Bunun dışında eğer biz hedef koymazsak, kararlı bir şekilde oyuncularımızı hedefe kilitlemezsek sezon sonunda ligi kaçıncı sırada bitirdiğiniz ilerideki yıllarda hiçbiri hatırlanmaz. Futbolcuları motive etmek ve onları bir araya getirmek de mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Bedir, “Eğer 33 puanı alırsak yeni sezona yeni hedefler ile bunlardan olabilecek olanı ön plana alarak bir şeyler yapacağız. Sezon istatistiklere baktığınızda, 55 puanı geçen takımlar mutlaka bir şeyler olmuşlar. Bir yerlere gelmişler. Biz Malatyaspor maçında alacağımız puanla 33 puanı yapabilirsek zannediyorum bu hedefe varabiliriz ama hiçbir maç oynanmadan puan vermiyorlar. Bizim de hedefsiz olmamamız lazım ama maçları kazanmadan da havada uçmamamız lazım” dedi.