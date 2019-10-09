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Yeni Teknik Direktör Aybaba olacak

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba olacak.

Yeni Teknik Direktör Aybaba olacak
İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçtiğimiz günlerde yaşanan istifa süreçlerinin ardından, Teknik Direktörlüğe getirilecek isimler konuşuluyordu. Son gelen bilgilere göre Hikmet Karaman’dan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Samet Aybaba gelecek.
Geçtiğimiz günlerde Kayserispor’da yaşanan istifa sürecinin ardından Teknik Direktörlüğe getirilecek ismin kim olacağı kamuoyunda tartışılıyordu. Kulüp Başkanlığı’na yönetim kurulu oy birliğiyle Hamdi Elcuman getirilmişti. Öte yandan, Teknik Direktörlük görevinden istifa eden Hikmet Karaman’ın yerine de farklı isimler konuşuluyordu. Edinilen bilgilere göre Karaman’dan boşalan koltuğa Samet Aybaba oturacak.

Haber Merkezi

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