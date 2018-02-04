YENİDEN 3 PUAN      

Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Kayserispor 3 puan mücadelesi verdi. Temsilcimiz Kayserispor, ilk yarıda Deniz Türüç’ün penaltıdan attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı ve 2 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

Maçın 11. dakikasında ceza sahası içinde Yalçın’ın Mendes’i yere düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Başka bir gol olmayınca maç da böyle sona ermiş oldu.

Deplasmanda olmasına rağmen sahada üstün bir futbol sergileyen Kayserispor aldığı galibiyetle rakibini de tehlikeli bölgeye itti.

(Kayseri Gündem)