Yeşilay Tenis Turnuvası sona erdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu'nda düzenlenen ödül törenine, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, turnuvaya katılan sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, turnuvaya katılan 118 sporcu arasında dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verildi.

Genç sporcuların 'Bağımlı Kalma, Sporla Kal' sloganı ile başlayan turnuvaya yoğun ilgi gösterdiği ve turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.