Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeşilay Tenis Turnuvası sona erdi

Yeşilay Kayseri Şubesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşilay Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yeşilay Tenis Turnuvası sona erdi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu'nda düzenlenen ödül törenine, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, turnuvaya katılan sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, turnuvaya katılan 118 sporcu arasında dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verildi.
Genç sporcuların 'Bağımlı Kalma, Sporla Kal' sloganı ile başlayan turnuvaya yoğun ilgi gösterdiği ve turnuvanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.