Yeşilhisar Futbol Turnuvası sona erdi

Köşk Spor Salonunda düzenlenen İlkokul ve ortaokul düzeyinde yapılan futbol müsabakalarına yoğun katılım sağlanırken, müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.Turnuvanın final müsabakasını Yeşilhisar Kaymakamı Sayın Onur Yılmazer, Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler izledi.İlkokullar Arası final maçında şampiyonluğu Fatih İlkokulu göğüslerken, ortaokullar arasında ise Mithatpaşa Orta Okulu adını şampiyonluğa yazdırdı.Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.