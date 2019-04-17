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Yiğit Aslan Avusturya'da tarih yazdı

Kayseri TOHM Yüzme sporcusu Yiğit Aslan, Avusturya’da düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yiğit Aslan Avusturya'da tarih yazdı

Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehrinde yapıldı. Şampiyonaya Başantrenör Corrado Rosso nezaretinde Kayseri ve Türkiye'yi temsilen katılan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Yüzme Sporcusu Yiğit Aslan, 1500 metre serbestte 15:45:90’lık derecesiyle 1. olarak şampiyona rekorunu kırdı. Aslan ayrıca 400 metre serbestte 03:58:18’lik derecesi ile birinci oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizi ve Ülkemizi temsilen katıldığı turnuvada Şampiyona rekorunu kırarak birinci olan Sporcumuz Yiğit Aslan’ı ve Antrenörü Corrado Rosso’yu tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi.
 

İHA

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