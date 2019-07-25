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Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)’ta yüzme branşındaTürkiye'yi temsil eden Yiğit Aslan yine gururlandırdı.

Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nin 15.’si, bu yıl 21-27 Temmuz’da Bakü'nün ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500’ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenleniyor.



EYOF’ta yüzme branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yiğit Aslan, 400m serbest stil yarışlarında 03:53.96’lık derecesiyle 15 - 16 yaş ve 17 - 18 Yaş Yeni Türkiye Rekorlarının sahibi olurken, milli takım sporcuları Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Bora Gülşen’den oluşan takımla katıldığı 4 100m serbest stil bayrak yarışlarında da 03:28:09’luk dereceleri ile üçüncü kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldular.
Ayrıca Kayseri’nin rekortmen sporcusu Yiğit Aslan, 1500 metre serbest stilde elde ettiği derece ile Olimpiyat B barajını geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye'yi gittiği her müsabakada başarıyla temsil eden, rekorlara doymayan sporcusu Yiğit Aslan’ı ve Corrado Rosso’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
 

İHA

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