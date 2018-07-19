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Yıldırım Demirören Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, göreve başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yıldırım Demirören Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Demirören ve Yönetim Kurulu’nun ziyareti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşti. Ziyarete; Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, üzerinde Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Takım forması ile plaket takdim etti. [Spor Servisi]
 

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