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Yıldırım: İSTENİLEN YERE GELECEĞİZ

Kayserispor’un deneyimli file bekçisi Muammer Yıldırım, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampını değerlendirerek, “Şu an kaynaşma aşamasındayız. Güzel bir birlikteliğimiz var ve zamanla bu takım oturacak. Ligde de herkesin istediği yere geleceğiz” dedi. 

Yıldırım: İSTENİLEN YERE GELECEĞİZ

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Kayserispor’da başarılı kaleci Muammer Yıldırım, yaptığı açıklamada kamp sürecini değerlendirdi. 15 tane transfer gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, takımın şu anda kaynaşma aşamasında olduğunu söyledi.

“Ümit ettiğimiz yerlere geleceğiz”
Transferlerle birlikte takımda değişiklikler olduğunu ve şu anda kaynaşma aşamasında olduklarını belirten Muammer Yıldırım, “Erzurum’daki zorlu kapın ardından Avusturya’ya geldik. Bu 3. günümüz. Burada da 4 hazırlık maçı oynayacağız. Gidişatımız iyi ama hazırlık maçlarına yansımadı. Bu da çok önemli değil. Şu an kaynaşma aşamasındayız. Güzel bir birlikteliğimiz var ve zamanla bu takım oturacak. Ligde de herkesin istediği ve ümit ettiği yere geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Hocamız çok istekli”
Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Marius Sumudica’nın da çok azimli olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, “Yeni bir hocamız var. O da istekli, azimli ve hırslı bir antrenör. Onunla birlikte güzelce çalışıyoruz. Allah’ın izniyle taraftarlarımızın istediği yere geleceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.
İHA
 

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