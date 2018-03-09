Yıldızlar İl Birinciliği tamamlandı

Argıncık Stadında düzenlenen müsabakalara yıldız kızlarda 9 okuldan 144 sporcu, yıldız erkeklerde 29 okuldan 454 olmak üzere toplamda 38 okuldan 598 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda yıldız kızlarda Milli Eğitim Vakfı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise Osman Düşüngel Ortaokulu birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Turnuva sonucunda diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Erkekler:

1. Osman Düşüngel Ortaokulu, 2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 3. Sema Yazar Ortaokulu, 4. Erciyes Ortaokulu.

Kızlar:

1.Milli Eğitim Vakfı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu, 2. TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu, 3. Gazioğlu Ortaokulu, 4. Zenger-Güç Ortaokulu.

Haber: Ufuk Çamdal

