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Yılmaz Öztürk’ün en acı günü

Demirspor Kulübü Başkanı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan yardımcılarından Yılmaz Öztürk’ün 1936 doğumlu babası Cemal Ferzende Öztürk vefat etti.

Yılmaz Öztürk’ün en acı günü
Cemal Ferzende Öztürk’ün cenaze namazına Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ile birlikte KASKF üyeleri, antrenörler, spor adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hayata 81 yaşında veda eden Cemal Ferzende Öztürk, Hunat Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak bizde Merhum Cemal Ferzende Öztürk’e Allah’tan rahmet, başta Yılmaz Öztürk olmak üzere Öztürk ailesi ile yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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