“Yönetmeye talibiz”

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılınç, “Uzun zamandır gündemde olan ekonomik sıkıntılar beni, ekibimi ve tüm Kayserispor sevdalılarını derinden üzmüştür. Bu gündemin devamı olarak ortaya çıkan Kayserispor’un kimsesiz kalacağı ve Kayseri’den sahiplenecek kimsenin çıkmayacağı haberleri de asılsızdır. Kayserispor sevdalılarını derinden üzen bir durum vardır ki o da bu konunun altında başka mesajların verilmek istenmesidir. Kayseripor’u farklı amaçlarına dahil etmeye çalışanlar bu söylentilerini bir meydan okuma gibi göstermektedirler. Son günlerde ortaya çıkan bir miktar para söylemleri ve kulübün mevcut borcunun giderilmesi amacıyla yönetim ekibi olarak hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Kendi dinamiğimizle oluşturacağımız maddi destek, dile getirilen borçlara hem ilaç olacak hem de sözü veren kimselerin sözünde durmalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Kılınç, toplantının devamında Kayserispor hakkında yapmak istediklerinden bahsederek sözlerini tamamladı.