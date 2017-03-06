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Yüzmede milli takım seçmeleri yapıldı 

İstanbul TYF Tozkoparan yüzme havuzunda 25-26 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Su Milli Takım Kamp seçmelerine Kayseri TOHM sporcuları damgasını vurdu.

Yüzmede milli takım seçmeleri yapıldı 

Başarılarıyla göz dolduran TOHM Kayseri sporcuları ilk defa katıldıkları Açık Su Milli Takım Kampı Seçme yarışlarında Kayseri’den sıkça bahsettirdi.
Yarışlara Kayseri’den 14 Yaş 5000 metrede Aleyna Nur Sungur,15 yaş 5000 metrede Cankat Sucan, Orhun Emre Gökoluk, Yakut Ayşe Yaprak mücadele ederken, 16 yaş 7500 metrede Süha Özaşır, Bora Yağan, 17 yaşta 7500 metre ve 10000 metre serbest stilde Berat Koca, Amir Berberoğlu mücadele etti.
Yarışlara katılan 8 sporcumuzun hepsi yarışmada derece alarak Açık Su Milli Takım Kampına katılmaya hak kazandı.
Müsabaka sonuçları ise şöyle;
16 yaş (7500 Metre)
1.ÖZAŞIR Süha                       1:29:44.00
2.YAĞAN Bora                       1:31:05.00
17 yaş (7500 Metre)
1.   KOCA Berat                    1:33:14.00
2.   BERBEROĞLU Amir       1:33:31.00
15 yaş (5000 metre serbest)
1. SUCAN Cankat                           58:34.00
3. GÖKOLUK Orhun Emre            1:02:03.00
14 yaş (5000 metre serbest)
1. SUNGUR Aleyna Nur     1:01:48.00
15 yaş (5000 metre serbest- Bayan)
1. YAKUT AYŞE Yaprak       1:04:31.00
17 yaş (10000m Serbest/Freestyle )
1. BERBEROĞLU Amir        2:05:00.00
2. KOCA Berat                     2:09:20.00
Haber: Bünyamin GÜLTEKİN
 

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YÜZMEAÇIK SU MİLLİ TAKIM KAMP SEÇMELERİ
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