Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 2 - T. M. Aksiharspor: 2

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Sapunaru’nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.
25. dakikada Seleznov’un pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
36. dakikada Erkan Kaş’ın ortasında topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Onur Ayık’ın ara pasında topla buluşan Eray Ataseven, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
90. dakikada Varela ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltıyı kullanan Gyan, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Çimen xx, Hakan Yemişken xx
Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Kana Biyik xx, Sapunaro xx (Mendes dk. 45 xx), Erkan Kaş xx (Güray dk. 45 xx), Toledo xx (Gyan dk. 63 xx), Boldrin xx, Badji xx, Varela xx, Amorim xx, Kravets xx
Yedekler: Lung, Vedat, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Erdal Öztürk, Kucher, Atilla
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Caner xx, Eray xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer Bayram xx, Muğdat xx (Larsson dk. 65 xx), Sissoko xx, Junior xx (Onur Ayık dk. 45 xx), Aykut xx, Soner xx, Seleznov xx (Barbosa dk. 73 xx)
Yedekler: Lukac, Fılho, Orhan Taşdelen, Tchounkeu, Mujangi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 25), Eray Ataseven (dk. 70) (TM Akhisarspor), Kravets (dk. 36), Gyan (dk. 90+1 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Eray Ataseven (TM Akhisarspor), Kana Biyik (Kayserispor)
9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Sapunaru’nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.
25. dakikada Seleznov’un pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
36. dakikada Erkan Kaş’ın ortasında topa yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Onur Ayık’ın ara pasında topla buluşan Eray Ataseven, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
90. dakikada Varela ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltıyı kullanan Gyan, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Çimen xx, Hakan Yemişken xx
Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Kana Biyik xx, Sapunaro xx (Mendes dk. 45 xx), Erkan Kaş xx (Güray dk. 45 xx), Toledo xx (Gyan dk. 63 xx), Boldrin xx, Badji xx, Varela xx, Amorim xx, Kravets xx
Yedekler: Lung, Vedat, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Erdal Öztürk, Kucher, Atilla
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Caner xx, Eray xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer Bayram xx, Muğdat xx (Larsson dk. 65 xx), Sissoko xx, Junior xx (Onur Ayık dk. 45 xx), Aykut xx, Soner xx, Seleznov xx (Barbosa dk. 73 xx)
Yedekler: Lukac, Fılho, Orhan Taşdelen, Tchounkeu, Mujangi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 25), Eray Ataseven (dk. 70) (TM Akhisarspor), Kravets (dk. 36), Gyan (dk. 90+1 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Eray Ataseven (TM Akhisarspor), Kana Biyik (Kayserispor)