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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda kıran kırana geçen mücadelede Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe, ligde farklı mağlup olduğu Kayserispor'la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi
Futbolda  Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.

Kura çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

İşte eşleşmeler:

Başakşehir - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Konyaspor

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Kayserispor


Yarı final eşleşmeleri:

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor galibi / Sivasspor Konyaspor galibi

Başakşehir - Akhisar Belediyespor galibi / Kayserispor - Fenerbahçe galibi

Maçlar ne zaman oynanacak?

İlk çeyrek final maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş maçları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde, yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17-18 Mayıs'ta oynanacak. 2016-17 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum ve final tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Karikatür: Ömer Hasberber
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