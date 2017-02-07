Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.
Kura çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
İşte eşleşmeler:
Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Sivasspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri:
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor galibi / Sivasspor Konyaspor galibi
Başakşehir - Akhisar Belediyespor galibi / Kayserispor - Fenerbahçe galibi
Maçlar ne zaman oynanacak?
İlk çeyrek final maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş maçları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde, yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17-18 Mayıs'ta oynanacak. 2016-17 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum ve final tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Karikatür: Ömer Hasberber
Kura çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
İşte eşleşmeler:
Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Sivasspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri:
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor galibi / Sivasspor Konyaspor galibi
Başakşehir - Akhisar Belediyespor galibi / Kayserispor - Fenerbahçe galibi
Maçlar ne zaman oynanacak?
İlk çeyrek final maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş maçları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde, yarı final ilk maçları 25-26-27 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17-18 Mayıs'ta oynanacak. 2016-17 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum ve final tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Karikatür: Ömer Hasberber