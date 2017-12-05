Zirve aşkına!

Kayserispor’un zirve yürüyüşü devam ediyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Alanyaspor’u deplasmanda son dakika gülüyle mağlup ederek çok önemli bir galibiyet daha elde etti.

Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynandı. Kayserispor 21. dakikada Güray Vural'ın golüyle öne geçerken, Alanyaspor'un beraberlik sayısı, 62. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'tan geldi. Herkes mücadelenin bu skorla tamamlanacağını düşünürken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Umut Bulut, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Alanyaspor'da Welinton Silva, 73. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak puanını da 26’ya çıkardı. Kayserispor Süper Lig'in 15. haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak.



Sumudica: Zor olacağını biliyorduk

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise müsabakanın çok zor geçtiğini kaydetti.

Rakip takımın as oyuncularından yoksun olarak sahaya çıktığını ifade eden Sumudica, "Bazen yedek bekleyen oyuncular kendilerini göstermek için daha iyi performans sergiliyor. Bu maçta biz de çok iyi oynadık. Olumlu sonuçlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakip takımın 10 kişi kalmasının ardından iki forvete döndüğünü dile getiren Sumudica, kazandıkları maçta çok fazla fırsatı da değerlendiremediklerini aktararak, "Galibiyetten dolayı mutluyum. 26 puana ulaştık. Beşiktaş ile aynı puandayız. Kimse bizden beklemiyordu. Çok iyi bir takım ruhumuz var. Takımım farklı sistemlerle de oynamaya çabuk uyum sağlıyor. Bu takımda olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Bir gazetecinin maçın ardından neler yaşandığına yönelik sorusuna Sumudica, "Ben futbol adamıyım. Rakip takımın teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi bir takımları var. Gelecek için başarılar diliyorum ama futbol bu 3 sonuçlu oyun, kaybetmeyi de bilmek lazım." yanıtını verdi.

Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörüne yabancı dilde küfür ettiği iddialarına yönelik ise Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Ben girerken o küfür etti. Ben içeriye giriyordum. Beni bekleyen oydu. Takımla, taraftarlarımızla galibiyeti kutluyordum. Kapıda beni bekliyordu. Direkt üzerime yürüdü. Bunu yapmak istemiyorsa neden kendi soyunma odasında değil de koridorda beni bekledi. Ben kavga, gürültü yapmak istemedim. Tebrik ettim onları. Bana bu tür sorular da sormayın. Kimseyle kavgayı devam ettirmek istemiyorum. Türkiye'ye gelme nedenim futbol oynatmak. Ben boksör değilim. Kollarım güçlü değil ama kafa olarak zekiyim."



Gelecek hafta Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirtti. Önlerindeki Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarına iyi hazırlanacaklarını kaydeden Sumudica, "Ligdeki en iyi iki takıma karşı oynayacağız. Başakşehir en zor maçımız olacak. Ayrıca Beşiktaş için de kolay olmayacak. Bizi kolay lokma görmesinler. İyi oynarlarsa ve kazanırlarsa gider tebrik ederim ama 30 bin taraftar önünde oynayacaklar. Onlar için de kolay olmayacak. Benim 12. oyuncuya bu maçta ihtiyacım olacak. Taraftarlarımı bu maçta bekliyorum." ifadelerini kullandı.





Kayseri Gündem-AA

