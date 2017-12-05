Zirve aşkına!

Süper Lig’de üst sıralar için iddiasını sürdüren Kayserispor, 14. Hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 5. sırada yer aldı.

05 Aralık 2017 Salı 12:04