Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zirve ayarcısı Kayserispor

Kayserispor son 6 haftada Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’dan puan aldı.

Zirve ayarcısı Kayserispor

Kayserispor ile çıktığı 17 resmi maçta sadece iki kez mağlup olan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a da yenilmedi. 10 galibiyeti, 5 beraberliği olan Rumen hoca zirve yarışı veren ekiplerden aldığı puanlarla da üst sıralara adeta ayar verdi. Son 6 maçında önce Fenerbahçe ile 3-3, Trabzonspor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile de 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün akşam da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 



Son haftalarda zorlu maçlara rağmen yenilgi görmeyen sarı-kırmızılı takım aynı zamanda Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ile beraber ligin evinde yenilgi görmeyen dört takımından birisi.



Maaşları 12.5 milyon euro
Kayseri'nin oyuncularına ödediği maaşların toplamı 12.5 milyon Euro. Mütevazı bütçeyle üst sıralara oynayan takımda 25 oyuncu ortalama yılda 500 bin Euro kazanırken, Sumudica ile de bu rakamlar üzerinden anlaşılmıştı.


Kayseri'de görkemli gece...




Kayserispor taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. Batı kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yapıldı. Her iki takım oyuncuları, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" pankartıyla sahaya çıkarken, Beşiktaş takımı ayrıca, "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle anıyoruz" pankartını taşıdı.
(sabah)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayserisporBeşiktaşFENERBAHÇETrabzonsporKayseriKADİR HASSumudicaUmut Bulut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.