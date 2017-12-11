Zirve ayarcısı Kayserispor

Kayserispor ile çıktığı 17 resmi maçta sadece iki kez mağlup olan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a da yenilmedi. 10 galibiyeti, 5 beraberliği olan Rumen hoca zirve yarışı veren ekiplerden aldığı puanlarla da üst sıralara adeta ayar verdi. Son 6 maçında önce Fenerbahçe ile 3-3, Trabzonspor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile de 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün akşam da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.







Son haftalarda zorlu maçlara rağmen yenilgi görmeyen sarı-kırmızılı takım aynı zamanda Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ile beraber ligin evinde yenilgi görmeyen dört takımından birisi.







Maaşları 12.5 milyon euro

Kayseri'nin oyuncularına ödediği maaşların toplamı 12.5 milyon Euro. Mütevazı bütçeyle üst sıralara oynayan takımda 25 oyuncu ortalama yılda 500 bin Euro kazanırken, Sumudica ile de bu rakamlar üzerinden anlaşılmıştı.





Kayseri'de görkemli gece...









Kayserispor taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. Batı kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yapıldı. Her iki takım oyuncuları, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" pankartıyla sahaya çıkarken, Beşiktaş takımı ayrıca, "10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle anıyoruz" pankartını taşıdı.

(sabah)