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ZİRVEYE BAŞAKŞEHİR DAMGASI

... ve lider değişti. Süper Lig’de yeni lider Medipol Başakşehir. Sezon başından bu yana liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, dün Beşiktaş’a 3-0 mağlup olunca, koltuğu Başakşehir’e devretti. Böylelikle sezon başından bu yana lider ilk kez değişmiş oldu.

ZİRVEYE BAŞAKŞEHİR DAMGASI
Süper Lig’de devre arasına yaklaşılırken, liderlik yarışı iyiden iyiye kızıştı. Sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray ardı ardına aldığı seri galibiyetlerle ezeli rakiplerine fark atmış zirvenin tadını çıkarıyordu. Son haftalarda düşüşe geçen sarı-kırmızılılar dün de Beşiktaş karşısında 3-0’lık yenilgiyle 3 puan kaybederek sezon başında oturduğu liderlik koltuğundan indi.

Geçen yıl ligin büyük bir kısmını lider olarak götürerek son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, bu sezonda çıkışını sürdürüyor. Liderliğe kararlı adımlarla ilerleyen Abdullah Avcı’nın talebeleri dün Galatasaray’ın mağlup olmasıyla gözünü koltuğa dikmişti.
Medipol Başakşehir, az önce sonuçlanan maçta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ederek 30 puana yükseldi ve ligin yeni lideri oldu. Ev sahibini liderliğe taşıyan gol  57'de Alexandu Epureanu’dan geldi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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