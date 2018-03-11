ZORLANDIK 3-2

Kayserispor, Yardımcı Antrenörü Hakan Ertürk K. Karabükspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu;



“Böyle maçlarda takımı konsantre etmek biraz daha zor, Karabük’ün içerisinde bulunduğu durumdan dolayı. Bunun bilincindeydik. Buna göre hazırlandık. Maçın başında hiçbir zaman yapmadığımız bir yan top neticesinde yediğimiz golden dolayı geriye düştük. Daha sonraki pozisyonlarda bir penaltı pozisyonu vardı. Bizce penaltıydı. Bu penaltı pozisyonuna hocamız itirazından dolayı tribüne gönderildi. Neticede beraberliği yakaladık. Bizim topla oynama oranımız yüzde 68 gibi bir rakam. Bunları yaptığımızda sonucunda geleceğini biliyorduk. Bunun bilincinde maçı kontrolümüzde götürdük. Neticede 3-1 yaptık. Belki pozisyonlara dikkat etseydik farkı da açabilirdik. Bize yakışmayan bir tane daha yan toptan pozisyon verdik, 3-2 kazandık. Neticede 3 puanı aldık. Bizim hedefimiz var. Şehir, yönetim, teknik ekip ve futbolcu olarak bu hedef doğrultusunda bir 3 puan daha alarak ilerliyoruz. Tekrar bir seri yakalamamız lazım. Bu maçı da serinin başlangıcı olarak görüyoruz. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atilla Turan, Espinoza (Dk. 61 Kucher), Deniz Türüç, Badji, Mendes (Dk. 61 Güray Vural), Kravets (Dk. 74 Varela), Gyan

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko,Tayyib Talha Sanuç, Ibanez, Osman Çelik, Skulason, Leandrinho (Dk. 74 Alican Karadağ), Kage, Stahl, Ergin Keleş (Dk. 83 Yusuf Akbulut)

Goller: Dk. 22 Leandrinho, Dk. 88 Skulason (Kardemir Karabükspor), Dk. 28 ve 56 Kravets, Dk. 48 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Ibanez (Maç bittikten sonra) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar:

Dk. 43 Espinoza (Kayserispor), Dk. 48 Skulason (Kardemir Karabükspor)



(kayserispor.com.tr)



