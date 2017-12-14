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ZTK’da son 16 kurası yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

ZTK’da son 16 kurası yarın çekilecek
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
(tff.org.tr)
 
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