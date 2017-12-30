ZTK’da toplu sonuçlar

Maçlara favori olarak çıkan Trabzonspor, Bursaspor, M. Başakşehir ve T.M. Akhisar bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı. Bu turda en avantajlı skoru evinde Bucaspor’u 3-0’la geçen Galatasaray ve Osmanlıspor karşısında 4-1 galip gelen Beşiktaş elde etti.

Bir önceki turda yine Süper Lig ekibi Alanyaspor’la eşleşen ve ilk maçı evinde 4-2 kazandıktan sonra deplasmanda 2-2 berabere kalan Akın Çorap Giresunspor ise Süper Lig lideri Başakşehir’i evinde 3-1’le geçip en önemli sonuca imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadeleleri 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak. İlk maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde oldu:

Gençlerbirliği 1 – 0 Buırsaspor

Galatasaray 3 – 0 Bucaspor

Akın Çorap Giresunspor 3 – 1 M. Başakşehir

Kayserispor 3 – 1 Antalyaspor

Atiker Konyaspor 1 – 0 Trabzonspor

Fenerbahçe 2 – 0 İstanbulspor

Boluspor 2 -1 T.M. Akhisarspor

Beşiktaş 4 – 1 Osmanlıspor

(tff)



