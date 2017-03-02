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Ahmet Günçavdı'dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

28. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı birim müdürleri ve çalışanlarıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek; çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Ahmet Günçavdı'dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
Vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Vergi Türkiye’nin hedeflediği büyüme kriterlerine ulaşma yönünde vazgeçilmez bir değer. Vergi konusunda yapılan başarılı çalışmalarla birlikte son yıllarda toplumda önemli bir bilinç oluştu. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızın ve maliye teşkilatımızın Vergi Haftasını kutluyorum" dedi.
Vergi bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından algılanması ve vergi ödemelerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini amaçlayan Vergi Haftası’nın bu yıl 28. kez gerçekleştirildiğini söyleyen Günçavdı, Başkan Mustafa Palancıoğlu'nun yakasına Vergi Haftası konulu rozeti takarak çiçek takdim etti.
Talas Belediyesi’nde de 2014 yılında başlatılan vergi tarama ile vergi dışı kalan taşınmazların tespiti ve doğru vergilendirme çalışması sonucu 4 milyon 500 bin vergi geliri ile 2016 yılında 10 milyon liraya ulaştı.
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