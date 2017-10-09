Ardıç Mahallesine 2 bin ton asfalt hizmeti

Yazdan kalan zamanı iyi kullanmak için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmayla ilgili olarak, “Ardıç Mahallemizin girişine, 1,5 km uzunluğunda 7 metre genişliğinde yaklaşık 2 bin tonun üzerinde 10 cm kalınlığında sıcak asfalt seriyoruz. Güzel bir hizmet oluyor. Talas Belediyesi olarak sadece merkez mahallelere değil aynı zamanda da kırsal mahallelerde güzel çalışmalarla vatandaşı rahatlatmaya çalışıyoruz. Özellikle şuanda yazdan kalan zamanı iyi kullanmak için çalışmalarımızı son hızıyla sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu sıcak asfaltla birlikte inşallah burası çok nitelikli bir hale gelecek. Bundan sonra ulaşım ana Malatya yolundan Ardıç’a rahatlamış olacak. Gücümüz yettiğince zaman elverdiğince de diğer tüm mahallelerimize bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Ben Ardıç Mahallemize hayırlı olsun diyorum” açıklamalarında bulundu.