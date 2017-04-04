Başkan Çelik Talas'ta yapılan çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas’taki incelemelerine Başakpınar’da yapılan asfalt çalışmalarıyla başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Başakpınar’a giden Başkan Çelik, Başakpınar-Reşadiye yolundaki asfalt çalışmalarını bizzat takip etti.

Başkan Mustafa Çelik, incelemeleri sırasında çevredeki vatandaşlarla da görüştü. Bu sırada Başakpınarlı Zeliha Teyze Başkan Mustafa Çelik ve beraberindekilere kahve ikram etti. Kahve için teşekkür eden Başkan Çelik, bir süre Zeliha Teyze ile sohbet etti ve kendisine çiçek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu ile birlikte asfalt aracına binerek çalışmalara bizzat iştirak etti. Başakpınar-Reşadiye yolunun yapılmasından dolayı Başkan Çelik ve ekibine teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Başakpınar için 2019’da planlanan doğalgaz çalışmasını Başkanımız Mustafa Çelik’in girişimleri sayesinde geçen yıl yaptık. Doğalgazla birlikte yollar bozulmuştu. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle kadife gibi güzel bir yol oluyor. Talas yoğun bir şekilde hizmet alıyor. Başkanımıza hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Mustafa Palancıoğlu’nun Talas aşığı bir Başkan olduğunu belirtti ve Talas için çalıştığını dile getirdi. Başakpınar-Reşadiye yolunun Malatya yolundan şehre giren ana arter görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Çelik, “Bu düşünceyle önce alt yapı çalışmaları yapıldı. 7 kilometrelik yolun asfaltını da biz üstlendik. Kısa sürede tamamlayacağız. Talas’a yapacaklarımız bu yolla bitmeyecek. Talas içinde yapacağımız başka yollar da var. Halkımızın duasıyla daha fazla hizmet için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, asfalt çalışmaları için gittiği Başakpınar’da esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek hatırlarını sordu. Başkan Çelik, bir kahvehanenin önünde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Başakpınar’ada asfalt çalışmalarının yanın da mezarlık çalışmalarını da inceledi. Yeni Başakpınar Mezarlığı olacak bölgede incelemeler yapan Başkan Çelik, bölgede geniş çaplı ağaçlandırma çalışması yapılmasını istedi.

Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu ile birlikte ilçe merkezine gelerek Halef Hoca Caddesi’ndeki alt yapı çalışmalarını takip etti. Halef Hoca ve Hoca Ahmet Yesevi caddelerinde yapılan alt yapı çalışmalarının son durumunu gören Başkan Çelik, bu caddelerde de en kısa sürede asfaltlama çalışmasının yapılacağını kaydetti.