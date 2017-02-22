Başkan Palancıoğlu Kepezlilerle buluştu

Merkez’den kırsala kadar tüm hizmetin verildiğini ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Kepez’i çok seviyorum. Talas’ta alan çok büyüdü. Cebir’den Sakaltutan’a Kamber’e her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti de götürürken bir çok sıkıntının içinde götürüyoruz. Hala 15 Temmuz’un etkisiyle koşturuyoruz. Sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Ama verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Kepez’e stat sözümüz vardı, onu da yerine getirdik çok şükür. İnşallah bu sene asfalt ve kilit parke hizmetimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Burada okul sıkıntısı olduğunu biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. İnşallah ilave bir ek bina yaptırarak bu sorunu da çözeceğiz. Çelik Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi. Belediyecilik hizmetleri yanında sağlık, eğitim, diyanet hizmetlerini de görevleri olmamasına rağmen yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu saydığım hizmetler belediye olarak bizim asli görevlerimiz değil ama biz mücadele ediyoruz, dertleniyoruz ki bir şeyler ortaya çıksın. Vatandaşlarımızın işi görülsün. Başakpınar’a İmam Hatip lisesi yaptırdık ki bütün kırsaldaki öğrencilerimiz rahat okula gitsin diye. Kayseri’de sağlık ocağı, okul, cami gibi hizmetler belediyeler ve hayırsever işbirliği ile yapılıyor. Diğer şehirlere bakarsanız bunlar belediyenin işi olarak görülmüyor. Kayseri’deki bu model diğer illerde yok. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetli çalıştığımızı ve sizleri sevdiğimizi bilmenizi isterim.”

AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost ise, “Bizleri mahallenizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik böyle bir şey. Nerede hareket, orada bereket. Bizlerde sizlerle olmaktan çok keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA