Başkan Palancıoğlu kırsal mahallelerde inceleme yaptı

Başkan yardımcıları ve teknik hizmetlerden sorumlu birim müdürleriyle birlikte mahalleleri muhtarlar eşliğinde gezen Başkan Palancıoğlu, şehir merkezindeki birçok hizmeti kırsal mahallelere getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mahallelerdeki ihtiyaçları ve yapılması gereken hizmetleri yerinde gezerek inceleyen Başkan Palancıoğlu, Talas halkına hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çömlekçi, Örencik, Yamaçlı, Süleymanlı, Sakaltutan, Ardıç, Çevlik, Alaybeyli, Mengücek ve Sosun mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Kırsal mahallelerimizde tespitlerde bulunduk. Sabah Çömlekçi mahallemizle başlayan teknik gezimizi akşama kadar sürdürerek 10 mahallemizi gezmiş olduk. Burada camilerimiz, sağlık ocaklarımız, okullarımız, parklarımız, köy fırınları, yollar ve köprülerle ilgili istekler olmak üzere birçok ihtiyaç var. Bu istekleri plana aldık. Önümüzdeki günlerde sağlık ocağı, okul, cami ve parklar olmak üzere yollarla birlikte hızlı bir şekilde tadilat, tamirat ve yeniden yapım çalışmalarını gerçekleştireceğiz.” dedi.

“Talas nüfus artışı çok hızlı olan bir ilçemiz.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Eski köylerden oluşan kırsal mahallelerimizde de büyük beklentiler var. Bunları da karşılamak üzere 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla bize bağlanan mahallerimiz özellikle birçok hizmete kavuşmuş durumda. Bizde Talas Belediyesi olarak gerekli ihtiyaçları en kısa zamanda giderecek şekilde çalışmalar yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

İHA