Başkan Palancıoğlu’ndan görsel brifing

Belediye Konferans Salonunda yaptığı sunumla basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Palancıoğlu, Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkını, Tablakaya Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Eski Belediye Binası ile Abdülhamid Han Cami projesini yerinde gezdirdi. Göreve geldiği günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. İmar revizyon çalışmalarımız var çalışmalarımız devam ediyor. Raylı sistem 6 ay içerisinde tamamlandı. Günlük taşıma kapasitesi 160 bin civarında. Anayurt hattının da planlaması yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ihalesini 2017 yılı içerisinde yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda peyzaj çalışmalarımızı da bitirdik. Talas sanayi bölgesi olmayan bir ilçe olduğu için yerleşim alanı olarak kullanılıyor” dedi.

Değişik mimarisiyle örnek alan ödüllü Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkından bahseden Başkan Palancıoğlu, “Burası aileler dışarıya, cenazeye, düğüne gittiği zaman çocuklarını bırakacakları güvenli bir yer. Talas genelde farklı illerden gelenlerin yaşadığı bir ilçe. O yüzden çocuğunu bırakacak bir yeri yok. Annelerin çocuğunu rahatlıkla bırakacağı nezih bir yer oldu. İçinde spor salonu ve eğitim merkezleri de var. Aynı zaman da ATM’li taksi durakları yaptık. Taksicilerimizi büyük sıkıntılardan kurtardık. Göreve geldiğimizde en büyük eksiklik ve talep okul talebiydi. Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerimiz ile birlikte okullarımızı yaptık. Okulların 4’ünü biz; 2 tanesini de Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bunların her biri 10 milyon TL değerinde okullar. Bunun haricinde de yeni imar planında 13 tane daha yeni imar çalışması tamamlanmış okul planı yaptık. Okullarımız kolej lükslüğünde yapılan kaliteli okullar” diye konuştu.

Yapılan camiler, okullar ve sağlık merkezlerini anlatan Başkan Palancıoğlu bir çok yatırımın kısa sürede tamamlandığı belirterek, “Hayırseverimiz İsmail Yapıcı ile birlikte sosyete pazarının yanına cami yaptırıyoruz. Kabası bitti. Bu sene inşallah tamamlayacağız. Kayseri’de mimarisi farklı camilerden bir tanesi olacak. Başakpınar’da büyük bir cami yaptırdık. 14 ay gibi çok kısa bir sürede hayırseverimizle birlikte Hacı Halil Bayraktar Camiyi yaptırdık. Abdülhamid Han Camii de örnek olan bir camimiz. Alt katında kuran kursu ve konferans salonlarının olacağı bir cami. Başakpınar ve Kepez ‘e futbol sahası yaptırdık. Başakpınar Mezarlığı ve Taziye yerinin kapalı inşaatı da tamamlandı. Köylerimize 12 fırın yapıp, teslim ettik. Bahçelievleri’de 9 yıldır atıl halde duran SGK binasını onarıp donanımlı bir sağlık ocağı haline getirdik. Bir küçük devlet hastanesi gibi oldu” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

“29 yıllığına Ali Dağı’nın tahsisini aldık. Teleferikten, bisiklet parkurlarına kadar bir çok sosyal donatı olacak. İnşallah bu sene başlatmış olacağız. Süleymanlı Mahallemize 6 trilyonluk güneş enerjisi santralleri kurduk. Şuan da elektrik üretimine başladık, önümüzdeki aydan itibarende sisteme dahil olup satacağız. Belediyemizin 600 milyara yakın elektrik giderini de karşılamış olacağız. Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Birçok caddeyi asfaltladık. Kavşak ve hız kesici bariyerlerimizle de trafik kazalarının sayısı oldukça düştü. Parklarımıza yeni nesil oyun gruplarımızı monte ettik. Oldukça güzel ve işlevsel hale geldi. Talas merkezi imar planı revizyonunda ise örnek çalışmalarımızla oldukça büyük yol kat ettik. Sosyal donatılarımız arttığı gibi yeşil alanlarımız da arttı. Kırsal mahallelerimize sosyal-kültürel merkezler kuruyoruz. Talas’ı değil Kayseri’yi çok iyi temsil eden faytonlarımızı başlattık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte üniversiteye yakın bir yerde 7/24 yaşam merkezi olacak kütüphanenin ihalesini yapıp 2018’de de yapımına başlayacağız. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Sinema ve Kapalı Semt Pazarı projemizi de yakında hayata geçireceğiz.”