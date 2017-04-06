banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÇETiN ARIK’A SATIRLA SALDIRI

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de referandum çalışması yürütürken satırlı bir kişinin saldırısına uğradı. Arık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan da yakalandı.

ÇETiN ARIK’A SATIRLA SALDIRI
banner179
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri’ye Bağlı Talas ilçesinde halk oylaması çalışmalarını yürütürken henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.
‘Referandumda niçin hayır denilmesini’ anlatırken, küfürler ederek milletvekilinin üzerine saldıran satırlı bir kişi, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ağır hakaretlerde bulunan saldırgan, daha sonra polisler tarafından Talas ilçe Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
CNN TÜRK
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181