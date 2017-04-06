ÇETiN ARIK’A SATIRLA SALDIRI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri’ye Bağlı Talas ilçesinde halk oylaması çalışmalarını yürütürken henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.

‘Referandumda niçin hayır denilmesini’ anlatırken, küfürler ederek milletvekilinin üzerine saldıran satırlı bir kişi, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ağır hakaretlerde bulunan saldırgan, daha sonra polisler tarafından Talas ilçe Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CNN TÜRK