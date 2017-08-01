Gazilere Çanakkale gezisi

Bursa Ulu Cami ile başlayan 3 günlük kültür turu, Çanakkale’nin gezilmesi ve ardından Anıtkabir ve Millet Cami’nin gezilmesi ile son buldu.

Çanakkale’ye gidecek kafileyi uğurlayan ve gazilere önceden vermiş olduğu sözünü tuttuğunu ifade eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geçtiğimiz aylarda Muharip Gaziler Derneğine ziyarette bulunduğumuzda Talas’ta oturan gazilerimizden böyle bir talep gelmişti. 15 Temmuz’dan dolayı da büyük hassasiyet oluştu. Talas Belediyesi olarak daha öncesinde de şehit ailelerini sonrasında da madde bağımlısı gençleri göndermiştik. Şimdide Talas’ta oturan gazilerimizi Çanakkale’ye gönderdik.” dedi.

Gazileri yolcu eden Başkan Palancıoğlu, “Tabi aslında gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz Çanakkale, Sakarya, 15 Temmuz Köprüsü gibi yerleri ziyaret etmeli. Şehitliklerin ziyaret edilmesi özellikle Bursa’da bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyaret edilmesi son derece önemli. Bizde belediye olarak bu konuda hassasız. Rabbim bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü hiçbir zaman bozmasın. Birliğimizi daim etsin inşallah.” diye konuştu.

Çanakkale, Bursa ve Ankara’yı gezen muharip gazi aileleri, kendilerine bu fırsatı sunan Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.

İHA