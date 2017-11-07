İsfalt yetkilileri Talas’ta asfalt eğitim verdi

Asfalt üretim teknikleri ve kaliteli asfalt uygulamaları konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşu olan İSFALT bilgi ve tecrübelerini Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim semineri ile belediye teknik kadrolarına aktardı.



Eğitimin ilk güne Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da katılarak, “İSFALT asfalt ve üretimi konusunda eğitim vermek üzere Talas Belediyesi’ne geldiler. İSFALT asfalt üretiminin tamamını kendi yapıyor ve bu alanda çok başarılılar. Eğitmenlerin tecrübelerini de aktardıkları asfalt eğitimine belediye teknik kadrosu katılarak kaliteli asfalt üretimi, yenilikleri ve konforlu yollar için teknik ve ekonomik çözüm yolları üzerine bilgi edindiler.



Teknik işlerinde çalışan ekiplerimiz asfalt konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip olacaklar. Böylece asfalt yapımından uygulama safhasına kadar kalite ve tasarruf avantajı elde edeceğiz. Kendilerinden yararlanacağımız birçok husus var. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İSFALT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Sönmez ve ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.



Bilgi paylaşımı, laboratuvar ziyareti ve uygulama şeklinde 3 gün süren eğitimde, asfalt üretimi ve üretimde kullanılan malzemeler, asfalt yenilikleri, asfalt seriminde ve yol uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, asfaltta kalite kontrol esasları ve laboratuvar faaliyetleri ele alınarak, asfalt uygulama noktaları incelendi.