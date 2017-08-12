İYİ Kİ YASAK! BİR DE YASAK OLMASA…

“Huzur şehri” olarak kabul edilen kentimizde özelikle gece yarısından sonra bazı bölgelerde ortaya çıkan gürültü kirliliği insanları isyan etme noktasına getirdi. Özellikle Talas’ta gecenin geç saatlerinde sıkça duyulan havai fişek sesleri çevre halkının büyük tepkisine neden oluyor.Vatandaşların asıl tepkisi ise gürültüyü yapanlardan ziyade buna göz yuman yetkililere oldu. Çevre halkı “Madem yasak, neden her yerde atılıyor? Neden birileri çıkıp bunu yapanlara dur demiyor? Geçenlerde sabaha karşı 03’te bile arka arkaya havai fişek attılar. Evimizde oturamaz olduk. “ diye serzenişte bulundular.İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yılın haziran ayında yaptığı açıklama ile havai fişek ve benzeri ateşleyici maddelerin, dini, milli bayramlar ile yerel günler ve festivaller dışında kullanılması durumunda cezai işlem uygulanacağını duyurmuştu.Açıklamada, yasak olmasına rağmen hassas (yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, dini tesisler) ve çok hassas (konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci evleri) alanlarda havai fişek kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, havai fişek kullananlar hakkında tutanak hazırlanarak cezai işlem uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderileceği ifade edilmişti.Ayrıca, yapılan açıklamada, düğün salonu ve eğlence mekanlarında havai fişek atılmasının tespit edildiği durumda 20 bin TL ve üzeri, diğer iş yerlerinin havai fişek attığının tespit edilmesi durumunda 8 bin TL ve üzeri, vatandaş tarafından yapılan sokak düğünlerinde ise 850 TL ve üzerinde cezai işlem uygulanacağı bildirilmişti.Ancak geçen zaman içerisinde bu yasağa pek de uyulmadığı görüldü. Talas’ta gece yarısından sonra sokak düğünlerinde, asker uğurlamalarında vb. durumlarda gelişi güzel atılan havai fişekler ve drift yapan otomobil sahipleri vatandaşın canına tak etti.Havai fişek ya da benzeri şekilde gürültü kirliliğine tanık olan vatandaşlar 155 Polis ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabilecekler.