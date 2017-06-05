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KAYSERi’DE FRENi PATLAYAN BELEDiYE OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI

Talas'ta freni patlayan halk otobüsü 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 

KAYSERi’DE FRENi PATLAYAN BELEDiYE OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 362 plakalı halk otobüsünün freninin patladığı öğrenildi. Yol kenarında bulunan 38 JS 708, 38 GF 446, 34 NU 7332, 38 FG 009 plakalı otomobillere çarpan halk otobüsü, 38 FG 433 plakalı otomobili yaklaşık 30 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada, halk otobüsünden düşen 1 kişi ağır yaralanırken, araçlarda bulunan 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza anında otobüste bulunan vatandaşlar, halk otobüsünün freninin patladığını iddia ederek, "Ne olduğunu anlayamadık. Şoför direksiyonu bir türlü çeviremedi. Arabalara vura vura durabildi" dedi.
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