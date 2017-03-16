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Kayserili Şehit Mahmut Yıldırım gözyaşlarıyla uğurlandı

Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. 

Kayserili Şehit Mahmut Yıldırım gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Yıldırım'ın (28) naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morgundan alınarak Talas Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yıldırım için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, yakınları, Vali Süleyman Kamçı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Esra Yıldırım, tabuta sarılarak, "Geldim aşkım, niye cevap vermiyorsun, niye kahvaltı hazırla da yiyelim demiyorsun." diyerek gözyaşı döktü.

Dedesinin kucağında oturan 2 yaşındaki oğlu Mehmet Alp'i kucağına alan şehit eşi, oğlunu tabutun yanına getirerek, "Oğlum bak baban burada, sarıl oğlum babana." dedi.

Şehidin gözü yaşlı annesi Selma Sevim ile babası Necati Yıldırım, tören sırasında güçlükte ayakta durdu. 

Vali Kamçı, baba ve anne Yıldırım ile şehidin eşine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla KayseriGarnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehit Yıldırım'ın naaşı burada toprağa verildi.
AA
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