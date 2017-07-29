Medine-Sami Elmacioğlu Camii hızla yükseliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Mevlana Mahallesi’ne yapılan Medine-Sami Elmacıoğlu camiini, hayırsever Kemal Elmacıoğlu ile yerinde inceleyerek, caminin yaz sonunda açılacağını hatırlattı. “Talas’ta yatırımlar son hızıyla devam ediyor. Her gün yeni bir yatırım, yeni bir açılış yapıyoruz” diyen Başkan Palancıoğlu, “Rabbim nasip ediyor ve Talas’a birçok hizmeti getiriyoruz. Yaklaşık 3 ay önce temelini atmış olduğumuz Medine-Sami Elmacıoğlu Cami’nin kaba inşaatını inceledik. Burası Selçuklu Evi’nin hemen yanı başında. Mevlana Mahallesi’nin tam merkezi sayılır. Burada böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Belediyemiz ve hayırseverimiz tarafından mimari tasarıma uygun güzel bir cami projesi devam ediyor. Yazın sonunda bu camimizi de ibadete açmayı planlıyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu cami 3,5 yıl içerisinde yaptığımız 8. camimiz. İnşallah açılışını hep beraber yapacağız. Talas’a ve Mevlana Mahallesi’ne hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

İHA