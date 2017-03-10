“Nasıl Okuyalım?” programı düzenlendi

Kitap okuma üzerine tecrübelerini aktaran Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, kitap okumaktan zevk alınması gerektiğini söyleyerek okumayı lezzetli yemek yemeye benzetti.Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Emekli Büyükelçi Afganistan Daimi Ataşesi Dr. Aydın Nurhan, İl Müftüsü Şahin Güven, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve çok sayıda davetli katıldı.Talas Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Talas ilçe müftülüğümüz ile organize etiğimiz ‘Neyi, Nasıl Okuyalım?’ isimli programımızda Emekli Büyükelçimiz Afganistan Daimi Ataşesi Dr. Aydın Nurhan Talas’a geldi. Kendisi daha önce Talas’ta okuduğu için yarı Talaslı sayılır. Okuma ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Türk milleti olarak kitap okuma konusunda çok iyi değiliz. Türkiye ekonomik olarak dünyada 16. sırada olmasına rağmen okuma açısından baktığımızda 100. sıradayız. Gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak lazım. Bu kapsamda da Aydın Bey’in tecrübelerinden faydalandık. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. İnşallah çok okuyan bir nesil olmayı hedefliyoruz.” dedi.Okumanın lezzetli bir yemeği yemek gibi bir şey olduğunu ifade eden Emekli Büyükleçi Aydın Nurhan şunları söyledi:“Bu iş gurme işi yani. Okumaktan zevk almak lazım. Zevk alırsanız güzel olur. İnsan merak ettiği şeyi öğrenir; merak ettiği şeyi okur. Öğretmenlere de tavsiyem öğrencilere bilgiyi azıcık merak ettirsinler. Mesleğimizle ilgili okumuyoruz. Halbuki mesleğimizle ilgili literatürü takip etmemiz lazım. Beynimizi zorlamayalım. Kitap ezberde tutmak için okunmaz. Ezberlemekle bilgili olunmaz.”İl Müftüsü Şahin Güven ise, “Yüce Rabbimizin kainatı okumak üzere görevlendirdiği hem de bu kainatın yazılı şekli olan hayat kitabımızı okumak üzere bizlere sorumluluk yüklemiştir. Bizler müminler olarak etrafımızı da olan her şeyi okumaya ve anlamaya idrak etmeye çalışırız. Ancak neyi, nasıl okuyacağımızı da öğrenmek önemlidir.” ifadelerini kullandı.