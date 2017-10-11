Palancıoğlu AK Parti Talas Yeni yönetimini ağırladı

Başkan Palancıoğlu yeni yönetimle uyum içinde çalışacaklarını belirterek yönetime Talas'ta yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Palancıoğlu, “İnşallah birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur. Biz yaklaşık 4 yıldır Talas'ta gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da sizlerle birlikte çalışacağız. Teşkilatımızla uyum içinde şehrimize, Talas'a hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu genç ve azimli yönetimimizle güzel işler yapacağımıza şüphem yok. Birlik ve beraberlik içerisinde azimle yapılan her iş başarı getirir. Ben de böylece hayırlı olsun diyor, yeni işlerde yeni hizmetlerle birlik içerisinde Talas için çalışmayı umut ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Başkanımız Kerem Ekici ve yeni yönetime teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



Tam kadro ilçe yönetimiyle ziyarete gelen AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, "Yönetim kurulumuz genç ve dinamik arkadaşlardan kurulu. Çalışmayı seven hevesli bir ekibiz. İnşallah sizlerin de desteğiyle Talasımızı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Ben şimdiden destekleriniz için ve bizleri belediyenizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.