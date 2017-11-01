Palancıoğlu inşaat mühendisleriyle bir araya geldi

Belediye olarak koştur koştur bir hizmet yarışı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “İnşaat mühendisleri ve müteahhitler ne kadar başarılı iş yaparsa mesken daha rahat alınabiliyor. Aramızda meskenden kaynaklanan sıkıntılar varsa bunu burada istişare ederek çözmeye çalışalım. Talas’ta çok kısa süre içerisinde 6 yeni okul, 8 yeni cami 2 sağlık ocağı yaptık. Talas’ın 30-40 yıllık birikmiş imar taleplerini inceledik. Arkadaşlarımız 2 senenin üzerinde bir çalışma yaptı. Güzel bir imar revizyonu ortaya çıkardık. Burada yeşil alan miktarını tam 2 katına çıkardık. Parçalı yeşil alanları birleştirdik. 13 tane ticari ve konut parselini park ve yola çevirdik. Yeni imar revizyonu ile 13 yeni okul projemiz var. Bununla birlikte yeni cami ve sağlık ocağı alanlarının miktarını yaklaşık 2 katına çıkarttık. İmarla ilgili dükkanların tavan yüksekliğini 4,25 metreye çıkardık. Talas’ta binaların daha nitelikli olması için uğraşıyoruz” dedi. Talas’ta ilk kez uygulanacak kentsel tasarım sınırı ile daha nitelikli yapıların ortaya çıkacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti;



“Aynı zamanda kentsel tasarım sınırı dediğimiz sitelerin oluşacağı, mimari tasarımların direk tarafımızca onaylanacağı, belediyenin birçok müdahalelerde bulunabileceği daha nitelikli siteler olacak. Birde koruma amaçlı imar planı revizyonu ile tarihi mahalleleri korumak için revizyona başladık inşallah 2018’de tamamlamış olacağız. Bununla birlikte halihazır harita yapımını tamamladık. İmar planlarının sayısallaştırılması için destek veriyoruz.”

Kayseri İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yener Torunoğlu ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na sunumları ve işbirliği içinde çalıştıkları için teşekkür etti.