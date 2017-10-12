Palancıoğlu, miniklere hayvan sevgisini anlattı

Hayvan sevgisinin önemine dikkat çekerek sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendiren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz her canlının yaşama hakkına saygı duyan ve hizmetlerini bu doğrultuda üreten bir belediye. Çocuklarda erken yaşta hayvan sevgisi ve koruma bilincini oluşturmak, empati yeteneklerini geliştirmek ve hayvanları tanırken tüm doğa ile uyum içinde olmaları onlar için çok önemli. Sahipsiz sokak hayvanlarını bulundukları ortamdan alarak veterinerlerin kontrolünde sağlık bakımlarını yaparak onları kısırlaştırıp küpelerini takarak tekrar doğaya salıyoruz. Ayrıca havalar soğumaya başladı. Sokaklardaki sevimli hayvanları da düşünüp onlar için doğaya yemek bırakmalıyız. Vatandaşlarımız sokaklarda yaralı veya sahipsiz başıboş gezen hayvanları görünce belediyemizin 437 0054 nolu numarasını arayarak sahipsiz köpekleri bize bildirebilirler.” dedi.

Öğretmenleri ile birlikte parktaki kedi ve köpekleri besleyip yemliklere yem bırakan minik öğrenciler çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Atilla Şahinkaya’dan bilgi aldı. Şahinkaya, öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap verdi. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri bu yıl içerisinde 784 sahipsiz sokak hayvanın rehabilitesini yaparak 5199 sayılı yasa gereği tekrar doğaya bırakıyor.

İHA

