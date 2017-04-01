Talas Belediyesi 15 Milyon TL değerindeki yatırımlarını tanıttı

Programda yeni ek hizmet binası, belediye yemekhanesi ve çevre düzenlemesi, 13 tane iş kamyonu, çöp arabası ve buna ilaveten forklift, vinç gibi iş makinaları olmak üzere toplam 22 araç, 5 tane ATM’li taksi durağı, 5 adet WC-abdesthane ile nostaljik fayton büfe toplu tanıtım töreninde vatandaşlara tanıtıldı.

Belediye meydanında yapılan tanıtım törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, İlçe Kaymakamları, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “22 parça kamyon, kamyonet, iş makinası, vinç, cenaze aracı gibi satın aldığımız belediyemizin önündeki 10 yılını karşılayacak. Kayseri’de ilk defa Ford’un yerli malı olan yeni ürününü Kayseri’ye kazandırıyoruz. İnşallah rabbim kaza bela vermesin. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bunların yanında bir Müslümana yakışacak şekilde Talas’ta farklı bir uygulama başlattık. Türkiye’nin en lüks abdesthane ve WC’leri yaptık. 4 tane yapmıştık. Rağbetten dolayı bunun sayısını 8’e çıkardık. ATM’li taksi duraklarını da bugün açtık. Sucuk ekmek yenilen bir fayton büfe açtık. Gece 02.00’ye kadar sucuk ekmek satışımız var” dedi.

Göreve geldiği gün en çok ihtiyacın okul olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Bugünün özel bir önemi var. 3 sene önce bugün yerel seçimleri tamamlamıştık. Talas genelinden yapılan okulların yüzde 16’sı son 3 yıl içerisinde yapılmış oldu. Tam 6 okulu hizmete açtık. Bunlar Talas Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerimiz tarafından özel okul denginde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz. 8 tane de cami yaptık. 4 tanesinin açılışını yaptık. İnşallah 4’ünü de yıl sonuna kadar açacağız. Bunların bir çoğu Kayseri’de bir ilk. Şuanda küçük bir devlet hastanesinde konumunda olan Miraboğlu Sağlık Ocağı’nı açtık. Türkiye’de ilk olan Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Merkezini hayat geçirdik. Ali Dağı 360 Derece projemizde ise yolun oturmasını bekledik. Bu yaz alt yapı ve üst yapısını tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesiyle Talas’ın en büyük mezarlığını yapıyoruz. Tablakaya Mahallemiz başta olmak üzere birikmiş 40-50 yıllık imar ve alt yapı problemlerini çözdük. Eski Belediye Binasını restore ederek kır düğünlerinin yapılacağı şık bir yer yaptık. İnşallah bir iki aydan açılışını yapacağız. Benim hayalim vardı. Büyükşehir Belediyemiz ile 7-24 kütüphane temelini atacağız. Havacılık Lisenin yerini ayarladık, inşallah görev sürem içerisinde tamamlamak istiyoruz. Mevlana Mahallesi’nde 2 sağlık ocağının temellerini atacağız” diye konuştu.

Kayseri’deki başarılı çalışmalarını Türkiye’ye yaydığı için Bakan Özhaseki’ye teşekkür eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, en büyük destekçileri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e, Valiliğe, Milli Eğitime, Sağlık İl Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Tanıtımı yapılan yatırımların hayırlı olmasını dileyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

“Talas Belediyemizin aldığı bu araçların güzel hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Yeni açılışını yapacağımız tesislerimizin de hayırlara vesile olmasını dilerim. Mustafa Başkanım ellerine sağlık. Başkanımız kibarlığıyla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle herkese örnek olacak bir tavır ortaya koydu. Canla başla gecesini gündüzüne kattı çalışıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

Bakan Özhaseki 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine değinerek "16 Nisan tarihi de önümüzdeki onlarca yıl boyunca konuşulacak dönüm noktasıdır. İnşallah sizler güçlü bir şekilde Kayseri’den evetleri çıkararak, Türkiye’nin önünü açarsınız. Eğer evetler çok çıkarsa ki çıkacaktır biz buna inanıyoruz. Ama güçlü bir şekilde çıkarsa Türkiye’nin önünde hiç kimse duramaz. Ne içerideki hainler durabilir ne dışarıdaki hainler durabilir” ifadelerinde bulundu.

Başkan Mustafa Palancıoğlu program sonunda Bakan Özhaseki ile birlikte vatandaşlara etli bulgur pilav ikram etti.