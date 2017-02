Talas dostluğu kalbe düşürdü

Başkan Mustafa Palancıoğlu, gençlere arkadaşlarını iyi seçmeleri gerektiğini ve dost kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

Yine ilgiyle takip edilen bir Kalbe Düşünce programını gerçekleştirdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Dost olunca konu çok önemli bizler için. Dost ile arkadaş çok farklı şeyler. İmam Gazali diyor ki: Bir insanın bir tane, iki tane, haydi üç tane dostu olabilir. Ama dört tane dostum var diyorsa ya dostum dediği kişiyi tanımıyor ya da kendini kandırıyor. Dost çok zor bulunan, her şeyinizle teslim olduğunuz sizi daha çok düşünen kişidir. İnşallah Rabbim bizlere layıkıyla dostu olan kişileri nasip etsin. Tabi ki en büyük dostumuz Rabbi'miz. Onun dostluğundan ayrı koymasın inşallah." dedi.

Günümüzde gerçek dostluk kavramının çok iyi anlaşılmadığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, "İnşallah Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Ülkemizin yıkılması için bir çok ülke uğraşıyor ama, Rabbim bizlere yardım ediyor. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bizlere güzel dostlar nasip etsin. İyi arkadaşımız varsa iyi ortamlarda bulunuruz. Gençlerden rica ediyorum. Lütfen yakın arkadaşlarınızı iyi seçin. Para, pul, mevki çok önemli değil. Önemli olan dostlarınızın sizi düşünmesi, doğruya yöneltmesi." diye konuştu.

Dostluğun vermek olduğunu belirten Şair-Yazar Serdar Tuncer ise şunları söyledi: "Allah, herkesin dostudur. Allah sevsin inşallah her birimizi hem de sevdiklerine de sevdirsin. Fakat herkes Allah'ın dostu değildir. Çünkü yaratır, rızk verir, evlat verir, mal-mülk verir, sıhhat verir. Her şeyi verir. Dostluk dediğimiz şey vermektir. Almazken de vermektir. Allah'ın sevdiği ahlaklar bizde olursa kulları da bizi Allah için sever. Rabbim hepimizi kendi sevdiklerine dost etsin inşallah."

İHA