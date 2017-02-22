Talas inanç turizminde de iddialı

Somuncu Baba’nın sanılanın aksine Kayseri’li olduğunu, Talas'ın yukarı mahallelerinden Akçakaya'da doğduğunu belirten Palancıoğlu “Buradaki evinin restorasyonunu tamamladık. Ayrıca Cemil Baba ve Yaman Dede ile ilgili yaptığımız başarılı çalışmalarla da Talas’ın bu iki önemli şahsiyetini ülke gündemine taşıdık.” diye konuştu.Talas Belediyesi'nin ilçenin manevi mimarlarından Cemil Baba'nın yaşadığı evin restorasyonunun ardından başlattığı Somuncu Baba Çilehanesi ve çevresindeki geleneksel konutların restorasyonu projesi tamamlandı.Anadolu'nun manevi fethi için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğlu olan Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıfı ve alimlerinden Şeyh Hamidi Veli'nin halk arasında “Somuncu Baba” olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, çilehane ve çevresindeki konutların restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, Akçakaya Mahallesinin artık hak ettiği öneme kavuşacağını söyledi.Başkan Palancıoğlu, Talas'ın manevi yönden önemli isimlerinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Cemil Baba, Somuncu Baba ve Yaman Dede gibi manevi isimler ve bunların ziyarete açılan evleriyle Talas inanç turizminde de cazibe merkezi haline gelecek." dedi.