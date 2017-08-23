Talas Klasik Otomobil Sevenleri Bekliyor

Talas Belediyesi Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek klasik otomobil festivali hazırlıklarını tamamladı. Festival alanında EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu ile birlikte incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, klasik otomobil festivali kapsamında serginin yanı sıra konser, çocuk eğlence aktiviteleri, nostaljik film gösterimi, nostaljik araç turları ve renkli birçok aktivitenin yer aldığını söyledi.



Talas Belediyesi olarak bir çok sosyal ve kültürel projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, "Talas yapısı gereği çok farklı bir ilçemiz. Burada yaptığımız etkinlikler vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Bu amaçla Yamaçparaşütü iniş pistimizde geçen yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz klasik araç buluşmasını bu yıl daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Cuma akşamı güzel bir nostaljik film gösterisiyle başlayacak festivalimiz, Cumartesi günü klasik oto turuyla öğleden sonra başlayıp gece yarısına kadar devam edecek. Çocuklara yönelik burada bir çok oyun etkinliklerimiz olacak. Akabinde ise akşam açılışla birlikte Anadolu Rock konserimiz olacak. Pazar günü ise burada sessiz sedasız Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik araçları burada sergiye sunmuş olacağız.



Ben klasik araç severleri etkinliğimize bekliyorum. Özelikle aileleri çocuklarıyla birlikte sanal internet ortamından kurtularak festivalimize katılmalarını istiyorum. Sadece klasik otomobilciler değil motosiklet sevdalıları da burada buluşuyor. Sazlı sözlü birlik beraberlik içinde güzel geçireceğimiz bir program. Cuma günü akşamı başlayarak Pazar akşamına kadar devam edecek etkinliğimize herkesi bekliyorum. Talas'ın şoförcülüğüyle ilgili araç sevdası çok öncelere dayanıyor. Kayseri'ye gelen ilk otomobiller, otobüsler Talas'ta. Tarihi mahallelerin en yoğun olduğu yer. Tarihi mahallelerde klasik araçla gezerken bende o nostaljik duyguyu hissediyorum. 40- 50 yıl öncesine dönme imkanınız var. dolayısıyla yeşillikler içerisinde güzel Talas'ımızda bu tür etkinlikler düzenlemek çok yakışıyor. Talas'ın girişinde burada bu organizasyonu gerçekleştireceğiz." dedi.



Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkan Kemal Nakipoğlu Kayseri'de Talas Belediyesiyle birlikte 2. geleneksel etkinliği gerçekleştireceklerini söyledi. EKOD Başkanı Nakipoğlu, "Birinci etkinliğimizden çok ciddi sesler geldi. Oldukça beğenildi. Biz klasik otomobil etkinliğini çok önemsiyoruz. Klasik otomobil konusunda bir merkez haline gelmek istiyoruz. Hem yapım onarım açısından hem de sosyal etkinlik açısından. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bize bu desteği vermese bu organizasyonu düzenleyemeyiz. Türkiye'nin her yerinden 200'e yakın klasik araç buraya gelecek. Amerikan, Alman ve çeşitli araçlar, motosikletler burada yer alacak. Bu etkinlik belediyemizin bize verdiği destek sürdükçe her yıl geleneksel olarak devam edecek. Tüm Kayseri halkını şölenimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.